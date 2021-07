Love is in the air dal 12 al 16 luglio anticipazioni, Serkan confessa il suo amore (Di domenica 11 luglio 2021) Le anticipazioni della soap turca Love is in the air in onda subito dopo Brave and Beautiful, con la bellissima coppia di Hande Erçel e Kerem Bürsin, nelle puntate da Lunedì 12 luglio a Venerdì 16 luglio alle ore 15.30 su Canale 5. Mr Wrong spostato in prima serata il martedì su canale 5 alle ore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Love is in the air dal 5 al 9 luglio anticipazioni Love is in the air dal 28 giugno al 2 luglio ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 11 luglio 2021) Ledella soap turcais in the air in onda subito dopo Brave and Beautiful, con la bellissima coppia di Hande Erçel e Kerem Bürsin, nelle puntate da Lunedì 12a Venerdì 16alle ore 15.30 su Canale 5. Mr Wrong spostato in prima serata il martedì su canale 5 alle ore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::is in the air dal 5 al 9is in the air dal 28 giugno al 2...

Advertising

_giorgiacorti : @zaynmalik senti amore non cagare il cazzo che già ho i coglioni girati, all the love - Byakugansmash : @zaynmalik Senti bro, voi ci avete fatto fuori 2 giocatori, che stiamo a giocare a calcio non rugby bro. All the love ?? - share_the_love_ : ma che cazzo vuoi - tobesoalessia : arbitro, strozzati con la pallina del fischietto. all the love - azulaslakes : @yuekataras sisi stavo facendo una reference a una canzone di taylor che dice ‘i love the english’?? -