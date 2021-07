Love is in the Air Anticipazioni: Selin è pronta a lasciare Ferit! Ecco che cosa farà Serkan... (Di domenica 11 luglio 2021) Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la Atakan confessa al Bolat di essere disposta a mandare a monte il matrimonio per tornare a stare con lui! Leggi su comingsoon (Di domenica 11 luglio 2021) Lediis in the Air ci rivelano che la Atakan confessa al Bolat di essere disposta a mandare a monte il matrimonio per tornare a stare con lui!

Advertising

ChiccaChan96 : RT @ChiccaChan96: ??[Welcome! ??]?? Finalmente 'Bosch City' È STATA RINNOVATA..AMO TANTISSIMO il risultato, così 'GREEN'!! ???? ~???? - - - Fi… - ChiccaChan96 : RT @ChiccaChan96: ??[Mmh?! ??]?? M-ma Alix!! Non ti facevo COSÌ DIRETTA..Che sia IL SEGNO di una DICHIARAZIONE D'AMORE?! ???? ~???? - - - B-bu… - LShipeer : RT @ariannatosi14: gentilmente offerto da @IriMessinese share the love for federico chiesa #ItaliaInghilterra #Euro2020Final https://t.co… - ariannarr8 : RT @_Agneshey_: patti chiari amicizia lunga INVECE DI RIMANDARE STA COSA SENZA SENSO PIERSILVIO FAI MANDARE LOVE IS IN THE AIR IN PRIMA… - CB97BLUD : @sfwparks HAJSJSNSHSJS I LOVE THE PUN -