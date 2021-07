Love is in the air anticipazioni 12 luglio 2021: Serkan ai ferri corti con Ferit (Di domenica 11 luglio 2021) Love is in the air torna domani, lunedì 12 luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Serkan rifiuta un accordo sulla carta vantaggioso e litiga con Ferit. Love is in the air torna domani, lunedì 12 luglio 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano una lite tra Serkan e Ferit. Serkan si rifiuta di firmare l'accordo che dovrebbe legare la Holding a Efe Akman, famoso architetto, per le troppe condizioni capestro contenute nel ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 luglio 2021)is in the air torna domani, lunedì 12, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata:rifiuta un accordo sulla carta vantaggioso e litiga conis in the air torna domani, lunedì 12su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Leannunciano una lite trasi rifiuta di firmare l'accordo che dovrebbe legare la Holding a Efe Akman, famoso architetto, per le troppe condizioni capestro contenute nel ...

