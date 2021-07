Love is in the Air Anticipazioni 12 luglio 2021: Eda incastra Selin e Ferit ma Serkan... (Di domenica 11 luglio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 12 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda organizza un incontro a quattro nella casa in montagna di Serkan. Tra il Bolat e Ferit è guerra aperta! Leggi su comingsoon (Di domenica 11 luglio 2021) Vediamo insieme lediis in the Air per la puntata del 12. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda organizza un incontro a quattro nella casa in montagna di. Tra il Bolat eè guerra aperta!

