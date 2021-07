Lorenzo Insigne, non immaginereste mai il suo primo lavoro. Vi stupirà (Di domenica 11 luglio 2021) Lorenzo Insigne è uno dei protagonisti assoluti della Nazionale di Roberto Mancini. Ma nessuno potrebbe immaginare il suo primo lavoro Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorInsigneofficial) A poche ore dalla finale di Euro 2020 cresce l’attesa sia in Italia che in Inghilterra. Con i protagonisti che scenderanno L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 11 luglio 2021)è uno dei protagonisti assoluti della Nazionale di Roberto Mancini. Ma nessuno potrebbe immaginare il suoVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@lorofficial) A poche ore dalla finale di Euro 2020 cresce l’attesa sia in Italia che in Inghilterra. Con i protagonisti che scenderanno L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Squawka : Most chances created by #ITA players in #EURO2020 ? Marco Verratti (12) ? Lorenzo Insigne (12) ? Domenico Berardi… - EURO2020 : Lorenzo Insigne ?? @azzurri | #EURO2020 - OptaPaolo : 25 – Lorenzo #Insigne ha partecipato a 25 conclusioni ad #EURO2020, di cui 14 tiri e 11 occasioni da gol create, pi… - Freddy44631683 : @diarioas Lorenzo insigne - BnymnSyl : @EURO2020 Lorenzo Insigne -