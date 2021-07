Londra, tifosi impazziti: calpestata bandiera italiana. Rissa a Wembley: inglesi cercano di entrare senza biglietto (Di domenica 11 luglio 2021) Vetrate dei negozi completamente distrutte, bottiglie che volano in aria insieme ai tavolini dei negozi e alla segnaletica stradale. E ancora: un autobus assaltato (necessario l'intervento della... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 luglio 2021) Vetrate dei negozi completamente distrutte, bottiglie che volano in aria insieme ai tavolini dei negozi e alla segnaletica stradale. E ancora: un autobus assaltato (necessario l'intervento della...

repubblica : Euro2020 Sale la tensione a Londra, tifosi inglesi fuori controllo. Vandalizzata e calpestata bandiera italiana - tvdellosport : #DIARIOAZZURRO Sul volo diretto a #Londra i tifosi #italiani cantano l’inno preparandosi a sostenere la… - repubblica : Londra, tifosi inglesi assaltano bus vicino al Wembley Stadium: deve intervenire la polizia - fraxflicker : RT @xxdefencelessxx: stra preoccuparta per i tifosi italiani e per gli italiani che vivono a Londra - illaston : RT @heartmarils: sono seriamente terrorizzata per i nostri tifosi a londra questi inglesi sono delle bestie -