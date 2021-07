Londra | per la storia dello sport italiano Berrettini oggi pomeriggio | Inghilterra-Italia stasera Finali e prime svolte Eventuali festeggiamenti senza assembramenti Argentina-Brasile 1-0 | l' albiceleste vince la Coppa America di calcio

Londra, per la storia dello sport italiano Berrettini oggi pomeriggio, Inghilterra-Italia stasera. Finali e prime (s)volte. Eventuali festeggiamenti senza assembramenti. Argentina-Brasile 1-0, l'albiceleste vince la Coppa America di calcio (Di domenica 11 luglio 2021) Alle tre del pomeriggio, Wimbledon. Finale del singolare maschile, Nole Djokovic-Matteo Berrettini. Per la prima volta nella storia del torneo, cioè dal 1877, un Italiano è in finale. Per la prima volta una finale maschile di Wimbledon è arbitrata da una donna: giudice di sedia Maria Cecak, croata, che arbitrò fra l’altro la finale passata alla storia del tennis femminile tra le pugliesi Flavia Pennetta e Roberta Vinci, a Flushing Meadows, cinque anni fa. Alle 21, Wembley. Finale del campionato europeo di calcio. Stando al tabellone è ... Leggi su noinotizie (Di domenica 11 luglio 2021) Alle tre del, Wimbledon. Finale del singolare maschile, Nole Djokovic-Matteo. Per la prima volta nelladel torneo, cioè dal 1877, unè in finale. Per la prima volta una finale maschile di Wimbledon è arbitrata da una donna: giudice di sedia Maria Cecak, croata, che arbitrò fra l’altro la finale passata alladel tennis femminile tra le pugliesi Flavia Pennetta e Roberta Vinci, a Flushing Meadows, cinque anni fa. Alle 21, Wembley. Finale del campionato europeo di. Stando al tabellone è ...

Advertising

chedisagio : Caro presidente Mattarella, già che va a Londra per la partita dell’Italia, anticipi il volo. Sarebbe bello se port… - carlolaudisa : Il fumo di Londra è ancora grigio per #Giroud. Slitta L’intesa con il #Chelsea ma resta l’ottimismo in casa #Milan… - EzioGreggio : un mio amico ha acquistato un biglietto per la finale dell'Europeo a Londra domenica 11 Luglio, senza rendersi con… - infoitsport : La Nazionale atterra a Londra, grandi applausi per Spinazzola - Diego197210 : @ehblablabla Io vissuto 6mesi a Londra,non ci sono abbastanza carattere qua per descrivere il loro modo di vita,popolo di alcolici -