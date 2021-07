Locatelli: "La curva risale ma i dati dei decessi e dei ricoveri sono confortanti per il vaccino" (Di domenica 11 luglio 2021) “Che la curva dei contagi in Europa sia tornata a risalire è ormai un evidente dato di fatto. In alcuni Paesi, come Regno Unito, Spagna e Portogallo in maniera decisamente marcata, al punto da far considerare o, addirittura, in alcune nazioni di adottare, misure più rigide per i passeggeri in arrivo da quei Paesi”. Così Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, parla dell’evoluzione dell’epidemia in Italia in una intervista al Corriere della Sera. In Italia, precisa Locatelli, “il fenomeno è, al momento, molto più contenuto. Questo incremento nei contagi è dovuto in larga parte alla progressiva dominanza della ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) “Che ladei contagi in Europa sia tornata a risalire è ormai un evidente dato di fatto. In alcuni Paesi, come Regno Unito, Spagna e Portogallo in maniera decisamente marcata, al punto da far considerare o, addirittura, in alcune nazioni di adottare, misure più rigide per i passeggeri in arrivo da quei Paesi”. Così Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, parla dell’evoluzione dell’epidemia in Italia in una intervista al Corriere della Sera. In Italia, precisa, “il fenomeno è, al momento, molto più contenuto. Questo incremento nei contagi è dovuto in larga parte alla progressiva dominanza della ...

