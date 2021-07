Locali pieni, maxischermi, cori e tricolori: Udine si prepara alla finale dell'Italia (Di domenica 11 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Giovani, famiglie e appassionati, il Giro d'Italia… Ripartono le sagre in Fvg, le prime date ufficiali:… Il governo Draghi alla sfida ... Leggi su friulioggi (Di domenica 11 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Giovani, famiglie e appassionati, il Giro d'… Ripartono le sagre in Fvg, le prime date ufficiali:… Il governo Draghisfida ...

Advertising

meowenyu : RT @fIowerlian: SURE!!! non potevamo fare lezione in università in presenza ma la folla negli stadi pieni fuori dagli stadi nelle piazze ne… - fIowerlian : SURE!!! non potevamo fare lezione in università in presenza ma la folla negli stadi pieni fuori dagli stadi nelle p… - Yachting_Greece : RT @FrancescoCeroni: In Grecia sono più ottusi che in Italia in quanto regole COVID. Qua a Zante non ci si può alzare in piedi nei locali,… - FrancescoCeroni : In Grecia sono più ottusi che in Italia in quanto regole COVID. Qua a Zante non ci si può alzare in piedi nei local… - LuppinoEmilio : Bandiere sulle spalle, locali pieni, il caldo dell’estate e l’ansia, le file di macchine e le compagnie di amici.… -