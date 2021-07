LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Valverde insegue Kuss, nessuno riesce a fare la differenza tra i big della generale (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Dieci chilometri alla meta per Kuss, Valverde è a 20? da lui. 17.30 E sta rientrando anche il solito, astutissimo, Pello Bilbao. 17.30 Di Nuovo tutti insieme nel gruppo maglia gialla, c’è anche Lutsenko. 17.29 ARRIVA IL CONTROPIEDE DI CARAPAZ! Ma Pogacar, Vingegaard, Uran e Mas non lasciano spazio. 17.28 Valverde è a soli 20? da Kuss. Gli uomini di classifica sono di nuovo tutti insieme, ma ci prova Uran ora. 17.27 NUOVA ACCELERAZIONE DI VINGEGAARD! Chiude Pogacar, Uran sempre faticare un minimo. Intanto Kuss scollina al ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.31 Dieci chilometri alla meta perè a 20? da lui. 17.30 E sta rientrando anche il solito, astutissimo, Pello Bilbao. 17.30 Di Nuovo tutti insieme nel gruppo maglia gialla, c’è anche Lutsenko. 17.29 ARRIVA IL CONTROPIEDE DI CARAPAZ! Ma Pogacar, Vingegaard, Uran e Mas non lasciano spazio. 17.28è a soli 20? da. Gli uomini di classifica sono di nuovo tutti insieme, ma ci prova Uran ora. 17.27 NUOVA ACCELERAZIONE DI VINGEGAARD! Chiude Pogacar, Uran sempre faticare un minimo. Intantoscollina al ...

Advertising

ilvolo : Alla luce delle vigenti norme, l’intero tour “10 Years – Live” previsto nel 2021 verrà posticipato al 2022. Ci teni… - RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: Vincenzo Nibali nel gruppo di testa all’imbocco della salita fin… - jmusicitalia : ReoNa @xoxleoxox ReoNa @ReoNaStaff NEWS! Aggiunto il nuovo disco 'ReoNa ONE-MAN Concert Tour " more @… - infoitsport : LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: oltre 30 corridori in fuga, mancano 75 chilometri al traguardo -