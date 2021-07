LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Kuss trionfa ad Andorra! Tadej Pogacar si difende senza problemi (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 Secondo posto per Valverde. Poels terzo. Nibali chiude appena fuori dalla top-10. 17.42 SEPP Kuss trionfa NELLA QUINDICESIMA tappa DEL Tour DE France 2021. 17.40 O’Connro riesce a rientrare sulla coda del gruppo maglia gialla. Ultimo chilometro per Kuss. 17.39 Le menate di Van Aert in discesa fanno soffrire gli uomini di classifica. 17.38 Van Aert allunga in discesa con Vingegaard a ruota e tira il collo anche a Pogacar. 17.37 Ultimi cinque chilometri per ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43 Secondo posto per Valverde. Poels terzo. Nibali chiude appena fuori dalla top-10. 17.42 SEPPNELLA QUINDICESIMADELDE. 17.40 O’Connro riesce a rientrare sulla coda del gruppo maglia gialla. Ultimo chilometro per. 17.39 Le menate di Van Aert in discesa fanno soffrire gli uomini di classifica. 17.38 Van Aert allunga in discesa con Vingegaard a ruota e tira il collo anche a. 17.37 Ultimi cinque chilometri per ...

Advertising

ilvolo : Alla luce delle vigenti norme, l’intero tour “10 Years – Live” previsto nel 2021 verrà posticipato al 2022. Ci teni… - RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: Vincenzo Nibali nel gruppo di testa all’imbocco della salita fin… - jmusicitalia : ReoNa @xoxleoxox ReoNa @ReoNaStaff NEWS! Aggiunto il nuovo disco 'ReoNa ONE-MAN Concert Tour " more @… - infoitsport : LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: oltre 30 corridori in fuga, mancano 75 chilometri al traguardo -