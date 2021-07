LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Kuss fa il vuoto, soffre Nibali. Cattaneo staccato dal gruppo maglia gialla (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 Martin riprende Cattaneo, intanto. 17.21 Keldemran e O’Connor sono rientrati sul gruppo Pogacar. Arriva anche Lutsenko. 17.20 Valverde, ora, è in rimonta su Kuss. 17.19 Uran rientra sul gruppo Carapaz, Mas è a pochi metri. Più dietro Kelderman e O’Connor. Ancor più in difficoltà Lutsenko. 17.18 PARTE CARAPAZ! Rispondono Pogacar e Vingegaard, faticano tutti gli altri. Intanto un bizzarro Quintana rimonta corridori su corridori davanti. 17.17 Con Carapaz, intanto, resta solo Castroviejo. 17.16 Kuss è segnalato con 40? su ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22 Martin riprende, intanto. 17.21 Keldemran e O’Connor sono rientrati sulPogacar. Arriva anche Lutsenko. 17.20 Valverde, ora, è in rimonta su. 17.19 Uran rientra sulCarapaz, Mas è a pochi metri. Più dietro Kelderman e O’Connor. Ancor più in difficoltà Lutsenko. 17.18 PARTE CARAPAZ! Rispondono Pogacar e Vingegaard, faticano tutti gli altri. Intanto un bizzarro Quintana rimonta corridori su corridori davanti. 17.17 Con Carapaz, intanto, resta solo Castroviejo. 17.16è segnalato con 40? su ...

