LIVE Tour de France 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | arrivano i Pirenei! Pogacar contro tutti Cattaneo difende la top10

Leggi su oasport

(Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.15 La presentazione della frazione odierna. A stage with over 4.500m of elevation gain! The GC contenders will battle it out in the final part! Une étape avec plus de 4.500m de dénivelé positif! Les favoris du général vont se livrer bataille dans le final de l’étape !#TDFpic.twitter.com/NC351KMA9d —de(@Le) July 11,12.10 Sarà una frazione molto impegnativa che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. 12.05 Le fasi della presentazione. Follow the Signature Podium presented ...