LIVE Inghilterra-Italia | Finale Europei 2021 in DIRETTA | sale la tensione | si avvicina la finale!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 Questa la formazione messa in campo da Southgate: Your #ThreeLions team for tonight’s #EURO2020 final against Italy is in! pic.twitter.com/ET2q39DM4d — England (@England) July 11,20.28 Questi gli undici gladiatori schierati da Roberto Mancini: #EURO2020 Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct Mancini per #Oggi, h 21.00 Stadio #Wembley – #Londra#Insu #Rai1 e #SkySport #Azzurri #VivoAzzurro#ITA #Nazionale#ITAING #...