LIVE Inghilterra-Italia 3-4 | Finale Europei 2021 in DIRETTA | DONNARUMMAAAAAAAAAAA!!!! CAMPIONI D’EUROPAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

(Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.00 La nostradifinisce qui. SIAMOD’EUROPA!!!! ALZIAMO NEL TEMPIO DEL CALCIO LA COPPA!!!! DOBBIAMO ESSERE ORGOGLIOSI DI ESSERENI!!!! 23.59 Siamo grandi, siamo straordinari, siamo meravigliosi, abbiamo giocato con l’anima, abbiamo reagito allo svantaggio iniziale, abbiamo esultato in casa loro. Siamo nella storia con la S maiuscola, rimarremo impressi per sempre. 23.57 Dalle macerie, da una mancata qualificazione ai Mondiali, al tetto d’Europa. Roberto Mancini ci ha ...

DiMarzio : #EURO2020 | #ITA CAMPIONE D'EUROPA - Eurosport_IT : ?? SI VA AI SUPPLEMENTARI! Leonardo Bonucci regala il pareggio agli azzurri: 1-1 tra Italia e Inghilterra dopo 90… - SkySport : ?? WIMBLEDON FINALE ???? BERRETTINI ?? DJOKOVIC ???? ?? Avvicinamento al match ? - Rossonero__1899 : RT @DiMarzio: #EURO2020 | #ITA CAMPIONE D'EUROPA - N36volpe1973 : Italia - Inghilterra: 4-3 Europei 2021. Risultato finale e commento alla partita - Virgilio Sport -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Inghilterra

Allo stadio Wembley, il match valido per la finale di Euro2020 tra Italia e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Wembley', Italia esi affrontano nel match valido per la finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia1 - 1 MOVIOLA 1 Calcio d'...Gli Azzurri vincono il loro secondo Europeo dopo la vittoria nel 1968. La partita si era aperta con la doccia fredda in avvio con il gol di Shaw al 2'. La risposta degli uomini di Mancini nella ...121' TRE MINUTI DI RECUPERO! FINALE VIBRANTE! 120' Doppio cambio nell’Inghilterra: fuori Henderson e Walker per Rashford e Sancho. Adesso gli inglesi sono iper offensivi. 119' Fraseggio dell’Italia ...La parata di Gigio Donnarumma su Saka regala la vittoria all'Italia che si laure campione d'Europa!!!!!!! SAKA: PARATOOOOOOOOOOO JORGIHNO può chiudere i conti: PARATO! Tutto ...