LIVE Inghilterra-Italia 1-0 | Finale Europei 2021 in DIRETTA | Shaw porta subito avanti gli inglesi | doccia fredda per gli Azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5? L’non deve perdere la calma: per la prima volta in questo Europeo siamo in svantaggio, c’è ancora tanto tempo per recuperare, non dobbiamo farci prendere dai nervosismi. 4? Kane conduce il contropiede allargando su Trippier: cross in mezzo verso, perso da Di Lorenzo, che punisce al volo. Inizio da incubo per i nostri ragazzi. 3?!! L’E’ IN VANTAGGIO!per l’! 2? MALINTESO FRA MAGUIRE E PICKFORD!calcio d’angolo per ...