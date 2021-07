LIVE Inghilterra-Italia 1-0 | Finale Europei 2021 in DIRETTA | gli Azzurri non sfondano

Leggi su oasport

(Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? Combinazione Insigne-Emerson con l’esterno del Chelsea che non riesce ad andare a crossare, scivolando. 38? Emerson tiene il pallone in campo, ma non ferma la sua corsa e frana su Rice: punizione. 36? EMERSON LIBERA! Shaw vince il duello con Di Lorenzo e mette in mezzo per Mount che manca la deviazione vincente dal limite dell’area. 35? CHE GIOCATA DI CHIESA!! QUESTO CI VUOLE!! Di forza vince il duello con Rice, si guadagna lo spazio per la conclusione che finisce larga di poco! Finalmente un’occasione! 34? BONUCCI!! Impedisce la chiusura della combinazione tra Mount e Sterling! E’ ...