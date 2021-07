LIVE Ginnastica, Campionati Italiani in DIRETTA: si inizia. Fate a mezzo servizio, lotta per il tricolori (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37 Garza esce di pedana ed è falloso: 13.150, quarto posto. Ora Stefano Patron, poi lo show di Nicola Bartolini. 16.35 Brugnami si ferma a 14.050 ed è terzo provvisorio. Ora tocca a Garza. 16.33 Le donne inizieranno al volteggio dopo la conclusione dell’evento al corpo libero maschile. 16.31 Nicolò Mozzato è più preciso dell’avversario e si porta in testa con 14.600. Ora Brugnami, sulla carta inferiore. 16.29 Federici esegue un ottimo esercizio e ottiene 14.550. Ora tocca a Mozzato, ieri tornato in gara dopo una lunga assenza per infortunio. 16.27 Ordine di rotazione al corpo libero maschile: Federici, Mozzato, ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.37 Garza esce di pedana ed è falloso: 13.150, quarto posto. Ora Stefano Patron, poi lo show di Nicola Bartolini. 16.35 Brugnami si ferma a 14.050 ed è terzo provvisorio. Ora tocca a Garza. 16.33 Le donne inizieranno al volteggio dopo la conclusione dell’evento al corpo libero maschile. 16.31 Nicolò Mozzato è più preciso dell’avversario e si porta in testa con 14.600. Ora Brugnami, sulla carta inferiore. 16.29 Federici esegue un ottimo esercizio e ottiene 14.550. Ora tocca a Mozzato, ieri tornato in gara dopo una lunga assenza per infortunio. 16.27 Ordine di rotazione al corpo libero maschile: Federici, Mozzato, ...

Advertising

improveconnect : Il nostro atleta Lay Giannini è di scena questo weekend ai Campionati Italiani assoluti di ginnastica artistica, al… - zazoomblog : LIVE Ginnastica Campionati Italiani in DIRETTA: Finali di Specialità le Fate e Lodadio per l’ultimo lampo olimpico… - infoitsport : LIVE Ginnastica, Campionati Italiani in DIRETTA: Giorgia Villa vince il tricolore, Maggio sbaglia in volata - infoitsport : LIVE Ginnastica, Campionati Italiani in DIRETTA: Giorgia Villa e Ludovico Edalli vincono i tricolori all-around - zazoomblog : LIVE Ginnastica Campionati Italiani in DIRETTA: si inizia. Grande sfida tra le Fate verso le Olimpiadi -… -