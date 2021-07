LIVE Ginnastica, Campionati Italiani in DIRETTA: Iorio ritorna e vince le parallele! Lodadio da favola agli anelli (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Ora spazio alle premiazioni delle prime cinque finali, poi si proseguirà con le altre cinque Finali di Specialità. 17.57 Marco Lodadio trionfa maestosamente agli anelli con un roboante 15.100 (6.4 il D Score) e si lancia verso le Olimpiadi. Sul podio Marco Sarrugerio (14.450) e Andrea Russo (14.250). 17.56 Elisa Iorio si laurea Campionessa d’Italia alle parallele asimmetriche con 14.350 (6.1). Meraviglioso ritorno al successo per l’emiliana dopo l’infortunio, lei non andrà alle Olimpiadi. Alle sue spalle Martina Maggio (14.250) e Alice ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00 Ora spazio alle premiazioni delle prime cinque finali, poi si proseguirà con le altre cinque Finali di Specialità. 17.57 Marcotrionfa maestosamentecon un roboante 15.100 (6.4 il D Score) e si lancia verso le Olimpiadi. Sul podio Marco Sarrugerio (14.450) e Andrea Russo (14.250). 17.56 Elisasi laurea Campionessa d’Italia alle parallele asimmetriche con 14.350 (6.1). Meraviglioso ritorno al successo per l’emiliana dopo l’infortunio, lei non andrà alle Olimpiadi. Alle sue spalle Martina Maggio (14.250) e Alice ...

