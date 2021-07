LIVE Ginnastica, Campionati Italiani in DIRETTA: Finali di Specialità, Villa a riposo. Maggio e D’Amato centellinate (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Le azzurre potrebbero giganteggiare su due attrezzi in cui saranno chiamate in causa, ma tra volteggio e corpo libero si apre la lotta per il titolo. 16.11 Proprio in vista dei Giochi, le Fate hanno deciso di risparmiarsi. Non vedremo in pedana Giorgia Villa, Per Martina Maggio paralelele e trave, solo staggi per le gemelle Asia e Alice D’Amato. 16.09 Oggi si assegnano dieci titoli: quattro femminili e sei maschili. Ultima gara prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021. 16.07 Si inizia alle ore 16.30 al PalaVesuvio di Napoli. 16.05 Buongiorno e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Le azzurre potrebbero giganteggiare su due attrezzi in cui saranno chiamate in causa, ma tra volteggio e corpo libero si apre la lotta per il titolo. 16.11 Proprio in vista dei Giochi, le Fate hanno deciso di risparmiarsi. Non vedremo in pedana Giorgia, Per Martinaparalelele e trave, solo staggi per le gemelle Asia e Alice. 16.09 Oggi si assegnano dieci titoli: quattro femminili e sei maschili. Ultima gara prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021. 16.07 Si inizia alle ore 16.30 al PalaVesuvio di Napoli. 16.05 Buongiorno e benvenuti alla ...

Advertising

improveconnect : Il nostro atleta Lay Giannini è di scena questo weekend ai Campionati Italiani assoluti di ginnastica artistica, al… - zazoomblog : LIVE Ginnastica Campionati Italiani in DIRETTA: Finali di Specialità le Fate e Lodadio per l’ultimo lampo olimpico… - infoitsport : LIVE Ginnastica, Campionati Italiani in DIRETTA: Giorgia Villa vince il tricolore, Maggio sbaglia in volata - infoitsport : LIVE Ginnastica, Campionati Italiani in DIRETTA: Giorgia Villa e Ludovico Edalli vincono i tricolori all-around - zazoomblog : LIVE Ginnastica Campionati Italiani in DIRETTA: si inizia. Grande sfida tra le Fate verso le Olimpiadi -… -