LIVE Berrettini-Djokovic 7-6 2-5 | Finale Wimbledon in DIRETTA | il serbo può chiudere il secondo set

Leggi su oasport

(Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio e rovescio del. 0-15 Diritto diagonale vincente dell’azzurro in risposta. 2-5 CHE PUNTO DI!!! TIFOSI IN VISIBILIO! L’azzurro chiama a rete di Nole che piazza il lob macaccia indietro l’avversario con il tweener e porta a casa il servizio a zero. 40-0 In corridoio il diritto didopo le variazioni dell’azzurro. 30-0 Risposta lunga di Nole. 15-0 Seconda in kick di. 1-5 Scappa via la risposta di: come nel primo set, l’azzurro serve per allungare ...