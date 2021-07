LIVE Argentina-Brasile 1-0, Finale Coppa America 2021 in DIRETTA: Di Maria controlla e segna col pallonetto (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32? Neymar pressa Martinez e lo costringe al rinvio forzato, l’attacco brasiliano però non ne approfitta. 31? Anche il dato sul possesso palla lo dimostra: 53% a 47%. 30? Il Brasile non trova spazi per proporsi, è l’Argentina a fare la partita. 29? DI Maria! Pericoloso l’attaccante del Paris SG: finte a rientrare sul sinistro dal limite dell’area, conclusione respinta da Thiago Silva. 28? L’Argentina controlla il pallone, con Otamendi che però sbaglia il passaggio e regala una rimessa laterale. 27? Martinez blocca un tiro facile ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? Neymar pressa Martinez e lo costringe al rinvio forzato, l’attacco brasiliano però non ne approfitta. 31? Anche il dato sul possesso palla lo dimostra: 53% a 47%. 30? Ilnon trova spazi per proporsi, è l’a fare la partita. 29? DI! Pericoloso l’attaccante del Paris SG: finte a rientrare sul sinistro dal limite dell’area, conclusione respinta da Thiago Silva. 28? L’il pallone, con Otamendi che però sbaglia il passaggio e regala una rimessa laterale. 27? Martinez blocca un tiro facile ...

