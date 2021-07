LIVE Argentina-Brasile 0-0, Finale Coppa America 2021 in DIRETTA: tanto agonismo in mezzo al campo (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Paquetá in fuorigioco, e Argentina fortunata perché Neymar subisce fallo. 19? Ancora il Brasile: Richarlison per Neymar in mezzo all’area, ma ne esce un altro tiro deviato da Montiel, per Ederson. 18? Nel primo quarto d’ora si è visto un Brasile più concreto rispetto all’Argentina, anche se la partita è più sporca che altro. 17? Tutto a posto per entrambi, attacca il Brasile. 15? Neymar, dopo uno scontro con Paredes, va a terra. Anche il rivale Messi ha subito un contrasto. 14? Il Brasile ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20? Paquetá in fuorigioco, efortunata perché Neymar subisce fallo. 19? Ancora il: Richarlison per Neymar inall’area, ma ne esce un altro tiro deviato da Montiel, per Ederson. 18? Nel primo quarto d’ora si è visto unpiù concreto rispetto all’, anche se la partita è più sporca che altro. 17? Tutto a posto per entrambi, attacca il. 15? Neymar, dopo uno scontro con Paredes, va a terra. Anche il rivale Messi ha subito un contrasto. 14? Il...

Advertising

HindustanTimes : Copa America 2021 final Live Score: Di Maria puts Argentina 1-0 ahead - nairaland : Copa America Final: Argentina Vs Brazil 0 - 0 - (Live)! - niyitabiti : Copa America Final: Argentina Vs Brazil 0 – 0 – (Live)! - haitianstarmag : ??LIVE?? BRAZIL VS ARGENTINA - FINAL COPA AMERICANA 2021?? - JessicaDought10 : Copa America Final Live : Argentina vs Brazil PC Streams: Brazil vs Argentina -