L'Italia trascinata da Michieletto batte ancora l'Argentina (Di domenica 11 luglio 2021) Italia - Argentina 3 - 0 (25 - 18, 25 - 18, 25 - 19) Nell'ultimo test match preolimpico è ancora l'Italia ad avere la meglio sull'Argentina. Gli azzurri bissano così il successo ottenuto nella sfida ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 luglio 2021)3 - 0 (25 - 18, 25 - 18, 25 - 19) Nell'ultimo test match preolimpico èl'ad avere la meglio sull'. Gli azzurri bissano così il successo ottenuto nella sfida ...

Advertising

sergioverolebo1 : RT @Gazzetta_it: L’Italia trascinata da Michieletto batte ancora l’Argentina #VcomeVolley - Gazzetta_it : L’Italia trascinata da Michieletto batte ancora l’Argentina #VcomeVolley - naufragola : @vedovaanera amo non parliamone sono stata trascinata in gita non posso fare macumbe e nemmeno vedere Wimbledon son… - naufragola : non voglio andare in gita al fiume domani ma verrò trascinata lì ugualmente sono cessa ho dovuto fare la ceretta di… - ingiuly : @Arturoarthuren @PeppinInter ?? Non hanno disposto il penalty check?! Sterling è già con la gamba trascinata ed in… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia trascinata L'Italia trascinata da Michieletto batte ancora l'Argentina Italia (65% in attacco) con 4 muri vincenti, nessuno per i sudamericani. Secondo set: il doppio muro di Galassi e Lavia porta gli azzurri avanti 7 - 4. Il c.t. Mendez prova a scuotere i suoi, ma il ...

Gianluca Vialli/ La lotta al cancro, l'amicizia con Roberto Mancini e... ... trascinata proprio dalle prodezze di quella coppia d'oro. Wembley per Vialli e Mancini ricorda il ... cioè la finale di Coppa dei Campioni 1992 raggiunta dai blucerchiati campioni d'Italia, ma persa ai ...

L’Italia trascinata da Michieletto batte ancora l’Argentina La Gazzetta dello Sport Volley: la Colombo Genova è Campione d’Italia Under 19 Maschile 4' di lettura Fano 11/07/2021 - La Colombo Volley Genova è Campione d’Italia Under 19 Maschile ... ma Luca Porro (eletto MVP del torneo) sale in cattedra e trascina i suoi 25-16. 2020/2021 Asd Colombo ...

Volley maschile, a Fano la Colombo Volley Genova si laurea campione d’Italia Under 19 FANO – La Colombo Volley Genova è Campione d’Italia Under 19 Maschile ... ma Luca Porro (eletto MVP del torneo) sale in cattedra e trascina i suoi 25-16. Articolo pubblicato in: Fano, Fano-Sport, ...

(65% in attacco) con 4 muri vincenti, nessuno per i sudamericani. Secondo set: il doppio muro di Galassi e Lavia porta gli azzurri avanti 7 - 4. Il c.t. Mendez prova a scuotere i suoi, ma il ......proprio dalle prodezze di quella coppia d'oro. Wembley per Vialli e Mancini ricorda il ... cioè la finale di Coppa dei Campioni 1992 raggiunta dai blucerchiati campioni d', ma persa ai ...4' di lettura Fano 11/07/2021 - La Colombo Volley Genova è Campione d’Italia Under 19 Maschile ... ma Luca Porro (eletto MVP del torneo) sale in cattedra e trascina i suoi 25-16. 2020/2021 Asd Colombo ...FANO – La Colombo Volley Genova è Campione d’Italia Under 19 Maschile ... ma Luca Porro (eletto MVP del torneo) sale in cattedra e trascina i suoi 25-16. Articolo pubblicato in: Fano, Fano-Sport, ...