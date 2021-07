L’Italia ha vinto gli Europei. Col gioco. L’Inghilterra ha giocato all’italiana e ha perso (Di lunedì 12 luglio 2021) Donnarumma eroe nazionale. Donnarumma l’antibamboccione. Donnarumma L’Italiano che manda a quel paese le ipocrisie e gioca per i soldi, per migliorarsi. Donnarumma ha parato due rigori e L’Italia ha vinto gli Europei. Abbiamo vinto ai rigori, come i Mondiali del 2006, come in semifinale contro la Spagna. Abbiamo vinto con merito dopo aver giocato una gara che è stata una metamorfosi culturale. Grande Mancini che ci ha creduto sin dal primo giorno. Abbiamo vinto nonostante l’errore di Jorginho cui Pickford ha parato il rigore decisivo. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) Donnarumma eroe nazionale. Donnarumma l’antibamboccione. Donnarummano che manda a quel paese le ipocrisie e gioca per i soldi, per migliorarsi. Donnarumma ha parato due rigori ehagli. Abbiamoai rigori, come i Mondiali del 2006, come in semifinale contro la Spagna. Abbiamocon merito dopo averuna gara che è stata una metamorfosi culturale. Grande Mancini che ci ha creduto sin dal primo giorno. Abbiamononostante l’errore di Jorginho cui Pickford ha parato il rigore decisivo. ...

RaiNews : L'Italia ha vinto ai rigori la finale di #EURO2020 a Wembley contro l'Inghilterra #Euro2020Final… - pisto_gol : È stata una bella finale, e bisogna solo ringraziare Matteo Berrettini per aver portato l’Italia dove non era mai a… - Urgant_Show : L'ITALIA HA VINTO IL #EURO2020 ?????????????? La nostra playlist delle vacanze #CIAO2020 ?? - mozzar_elle : taehyung ha vinto l'Italia se non posti non puoi più cantare la lirica - Alisloveslrh_ : Dal casino che sento dalla finestra, ho capito che ha vinto l’Italia.???? #InghilterraItalia #EURO2020 #Euro2020Final -