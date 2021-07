L’Italia è campione d’Europa! La festa degli azzurri sul prato di Wembley

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Guarda mamma” ha urlato Florenzi, mostrando la medaglia did’Europa appena ricevuta. Èazzurra suldidurante la premiazione dopo la finale di Euro 2020 vinta ai rigori contro l’Inghilterra, con diversi giocatori in lacrime. Il primo a ricevere la medaglia dalle mani del presidente Uefa Ceferin è stato Spinazzola, in campo con le stampelle dopo l’infortunio al tendine d’Achille. Alessandro Florenzi con la bandiera delin mano a prendere, insieme a tutta la squadra, l’abbraccio dei tifosi italiani. In sottofondo “Notti Magiche” di Gianna Nannini. ...