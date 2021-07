Letta ai Verdi | costruire insieme alleanza europeista ecologista

(Di domenica 11 luglio 2021) "Ad Angelo Bonelli mi lega un'antica amicizia, dunque sono qui per fare il mio in bocca al lupo a lui e a Eleonora Evi. Io ho intenzione di mettere in campo un', sui diritti, di ...

Advertising

nunziopelliccio : @janavel7 @CDalessio71 4% Azione, 3%Articolo 1 , 3% Sinistra italiana , 2,5 % +Europa , 2 % Verdi - Fa quasi il 15… - vanarthh : che poi sta genia aveva anche la mia vecchia carta d'identità con scritto VERDI. manco fosse seriamente daltonica.… - inews__24 : ???'Progetto in linea con #Draghi. PPE schiavo di sinistra e verdi” ???@Marcozanni86 (#Lega) spiega i motivi che han… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Verdi

... la seconda giornata dell'assemblea costituente di Europa Verde -. Due giorni di lavori per ... Tra i presenti sono stati annunciati: Enrico, Luca Mercalli, Loredana De Petris, Gianfranco ...Roma, 11 lug 11:24 - Dobbiamo costruire insieme un'alternativa alle destre europee guidate da Salvini e Meloni". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico, intervenendo all'Assemblea costituente di Europa Verde. "Vi propongo un percorso di convergenza su scelte di base fondate sulle parole chiave 'solidarietà e sostenibilità' varate dall'Europa l'...Ormai in Europa non ci sono tante famiglie diverse: o si sta di qua o di là”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta nel suo intervento all’assemblea costituente di Europa Verde-Verdi.In diretta da Chianciano Terme, la seconda giornata dell’assemblea costituente di Europa Verde – Verdi. Due giorni di lavori per celebrare la nascita della nuova formazione politica ecologista, europe ...