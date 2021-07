Leo Messi, finalmente! Copa America all'Argentina, Brasile ko al Maracana: decide Di Maria (Di domenica 11 luglio 2021) aracanà amaro per il Brasile. L'Argentina ha vinto la Coppa America di calcio battendo per 1-0 in finale la Selecao nel mitico stadio di Rio de Janeiro. Decisivo un gol di Angel Di Maria al 22'. È questo il primo titolo con l'Argentina per Lionel Messi, dopo quattro finali perse tra Coppa America e Mondiali. L'albiceleste torna a vincere il campionato sudAmericano per la prima volta dopo 28 anni. La squadra di Scaloni sblocca la partita al primo vero tentativo, con Di Maria che, su lancio di De Paul (tra i migliori in campo), controlla e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) aracanà amaro per il. L'ha vinto la Coppadi calcio battendo per 1-0 in finale la Selecao nel mitico stadio di Rio de Janeiro. Decisivo un gol di Angel Dial 22'. È questo il primo titolo con l'per Lionel, dopo quattro finali perse tra Coppae Mondiali. L'albiceleste torna a vincere il campionato sudno per la prima volta dopo 28 anni. La squadra di Scaloni sblocca la partita al primo vero tentativo, con Diche, su lancio di De Paul (tra i migliori in campo), controlla e ...

CBSSportsGolazo : 2007 ? 2015 ? 2016 ? 2021 ? Leo Messi finally wins the Copa America!?? - pisto_gol : Con un gol di Di Maria l’Argentina batte 1:0 il Brasile e vince, dopo 28 anni, la Copa America 2021. Per Leo Messi… - CB_Ignoranza : Gol decisivo a pallonetto a zittire il Maracanà: è la notte di Angel Di Maria. L’Argentina vince la Copa America 2… - AsikHaider : Leo Messi ???????? - AlexMarinuzzi91 : Per quanta strada ancora c’è da fare, amerai il finale Leo #Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Leo Messi Calcio, l'Argentina batte il Brasile 1 - 0 e vince la Coppa America Per quanto riguarda i due numeri dieci, Messi si è rivelato fondamentale, ma non come siamo abituati a vedergli fare, ossia con la palla tra i piedi, bensì in fase di pressing e correndo dietro agli ...

Copa America, Argentina - Brasile 1 - 0 - Gioiello Di Maria, Messi sfata il tabù L'Argentina torna a vincere la Copa America dopo 28 anni. Decisiva la rete di Di Maria contro il BrasileFinisce con Leo Messi portato in volo dai compagni e lo stesso numero dieci dell'Albiceleste che consola in un lungo abbraccio l'amico - rivale Neymar. L'Argentina torna sul tetto del Sudamerica 28 anni dopo, con ...

Messi, il contratto e la 'fretta' del Barcellona. Ogni giorno senza Leo costa mezzo milione di euro la Repubblica Messi e Argentina padroni al Maracanã Intanto è stato interrotto un digiuno che durava addirittura da 28 anni (ultimo trionfo nel 1993), poi è da considerare come la prima gioia di Messi con la casacca della ... Davanti a 8’000 spettatori ...

Copa America, Argentina-Brasile 1-0 | Gioiello Di Maria, Messi sfata il tabù L'Argentina torna a vincere la Copa America dopo 28 anni. Decisiva la rete di Di Maria contro il Brasile al Maracanà ...

