Le nozze di Giorgia Gabriele e Andrea Grilli e gli altri gossip del weekend

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : nozze Giorgia

News La modella ha sposato Andrea: tutti i dettagli della cerimonia impreziosita dalla voce di Bocelli Pubblicato su 11 Luglio 2021Gabriele ha detto sì ed è convolata acon Andrea Grilli. L'ex di Gianluca Vacchi e l'imprenditore milanese, che condividono l'amore da quattro anni (la coppia ha anche già avuto un ...Gabriele si è sposata con il suo compagno Andrea Grilli . La modella, ex di Gianluca Vacchi ,... Lesi sono celebrate in una lussuosa villa a Viareggio, allestita di tutto punto e alcuni ...Giorgia Gabriele ha detto sì ed è convolata a nozze con Andrea Grilli. L’ex di Gianluca Vacchi e l’imprenditore milanese, che condividono l’amore da quattro anni (la coppia ha anche già avuto un figli ...Giorgia Gabriele e Andrea Grilli si sono sposati ieri, sabato 10 luglio, in una villa lussuosa di Viareggio immersa nel verde. Per loro anche la voce di Andrea Bocelli. La modella e l’imprenditore ...