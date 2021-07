Lavoro e parità di genere: un'azienda di Francavilla tra le 100 finaliste (Di domenica 11 luglio 2021) Il Gruppo Gada è tra le 100 aziende finaliste della quinta edizione del premio 'Women Value Company Intesa San Paolo', iniziativa istituita dalla Fondazione Marisa Bellisario e dal Gruppo bancario per ... Leggi su chietitoday (Di domenica 11 luglio 2021) Il Gruppo Gada è tra le 100 aziendedella quinta edizione del premio 'Women Value Company Intesa San Paolo', iniziativa istituita dalla Fondazione Marisa Bellisario e dal Gruppo bancario per ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro parità Lavoro e parità di genere: un'azienda di Francavilla tra le 100 finaliste ... HR Manager Gada - attesta l'impegno e la dedizione di Gada nel valorizzare il lavoro femminile e nel promuovere la gender diversity. Da donna e manager sono consapevole di quanto la parità di genere ...

Per le pari opportunità elaborate le linee guida, Anastasi: 'Sfida da cogliere' ...di un incontro annuale con la cittadinanza per rendere conto di quanto si è fatto sulla parità di ... Il tema delle discriminazioni sul lavoro, delle difficoltà delle donne sole, delle donne disabili, di ...

