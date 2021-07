L’arte dell’inganno nello stile febbricitante di Gresham

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 11 luglio 2021) Pubblicato negli Stati Uniti nel 1946, nel cuore della grande stagione del noir, Nightmare Alley venne identificato con il genere, ma è in realtà un oggetto narrativo complesso e straniante per trama e atmosfere,e tecniche narrative: insieme al suo autore, William Lindsay, è diventato nel corso dei decenni un oggetto di culto e al suo rilancio non è probabilmente estranea la sensibilità new weird diffusasi trasversalmente tra cinema, letteratura, arti figurative e musica. Tradotto ora in modo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.