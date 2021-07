L' Argentina vince la Copa America | la festa dei tifosi a Buenos Aires

Advertising

pisto_gol : Con un gol di Di Maria l’Argentina batte 1:0 il Brasile e vince, dopo 28 anni, la Copa America 2021. Per Leo Messi… - repubblica : Calcio, l'Argentina batte il Brasile 1-0 e vince la Copa America - SkySport : ?? DE PAUL CERCA E TROVA DI MARIA ? L'Argentina sbanca il Maracanã 1-0 ??? HL ?? - zazoomblog : L’Argentina vince e Correa si scatena - #L’Argentina #vince #Correa #scatena - sowmyasofia : L’Argentina vince e Correa si scatena -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina vince

Migliaia di tifosi argentini hanno festeggiato in Plaza de la Republica a Buenos Aires la vittoria della Copa America. La squadra del ct Lionel Scaloni ha battuto il Brasile nella finalissima al ...... ' Wow, il calcio è davvero una stronzata - ha scritto Casablancas su Instagram - e non mi interessa nemmeno il risultato, il team migliore. Sono un fan degli USA e dell'ma il calcio ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e alcuni partner selezionati, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini del ...Una vittoria importante, che in Argentina aspettavano addirittura da 28 anni e il calciatore ha spiegato: “So cosa rappresenta questa maglia, indosserò questa medaglia per tutta la mia vita. Non ...