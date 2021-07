L’Argentina ha vinto la Copa America battendo in finale il Brasile (Di domenica 11 luglio 2021) L’Argentina ha battuto 1-0 il Brasile nella finale di Copa America, il torneo continentale del calcio sudAmericano. Il gol che ha deciso la partita, giocata nella notte allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, è stato segnato da Angel Di Leggi su ilpost (Di domenica 11 luglio 2021)ha battuto 1-0 ilnelladi, il torneo continentale del calcio sudno. Il gol che ha deciso la partita, giocata nella notte allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, è stato segnato da Angel Di

Advertising

capuanogio : Nel giorno delle finali, l’#Argentina ha vinto la sua in casa del #Brasile… ?? - Federvolley : #LaNazionale ???? ha vinto 3?? - 1?? la prima amichevole contro l’ #Argentina ?? I DETTAGLI ??… - Sulserio1 : RT @ilpost: L’Argentina ha vinto la Copa America battendo in finale il Brasile - MariaAversano1 : RT @ilpost: L’Argentina ha vinto la Copa America battendo in finale il Brasile - ilpost : L’Argentina ha vinto la Copa America battendo in finale il Brasile -