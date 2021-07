L' arbitro milionario della finalissima? Come nasce la sua carriera | la scoperta su Kuipers

(Di domenica 11 luglio 2021) Ora, mancano soltanto poche ore alladi Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Appuntamento per questa sera, ore 21, a Wembley. E in questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare dell', Bjorn, 48 anni, che chiuderà la suaproprio con il match di stasera. Il punto è che da più parti si sono levate voci impaurite da "pastette" arbitrali, il tutto dopo il generosissimo rigore concesso ai britannici e che è valso all'Inghilterra laa discapitoGermania.è un, però, incorruttibile. La ...

inabedofsilence : Ma Kuipers è proprietario di una catena di supermercati ed è milionario, cazzo fa l’arbitro -

Ultime Notizie dalla rete : arbitro milionario

ilGiornale.it

Kuipers èdichiarato (patrimonio di 13 milioni di euro, aggiornati al 2016), avendo ... Quell'era suo padre Jan, e alla fine gira e rigira il fischietto e quella che una volta si ...Sarà Felix Brych, l'tedesco, a dirigere l'affascinante semifinale tra Italia e Spagna che si svolgerà a Wembley , in quel di Londra, martedì 6 luglio 2021 a partire dalle ore 21. Il direttore ...Non siete ancora stanchi di teorie del complotto, sospetti di favoritismi dell'Uefa verso gli inglesi, parziale cecità del Var? Perché non puntare pure sull'arbitro, allora? È Bjorn Kuipers, 48 anni, ...Come se un arbitro non potesse mai sbagliare e dietro ci fosse sempre un piano “alla Micheal Scoffield”. Potrebbe interessarti: L’Inghilterra, così come l’Italia, ha meritato l’ambito palcoscenico a ...