Lando Norris e la competizione con Sainz (Di domenica 11 luglio 2021) Da compagni di scuderia ad avversari sulla pista. La competizione tra Lando Norris della McLaren e Carlos Sainz della Ferrari, è un’altra delle sfide di questa stagione di Formula Uno. I due piloti, amici anche fuori dai circuiti, hanno in comune il grande spirito competitivo. GP del Giappone: tutto da decidere Lando Norris: “La sfida con Carlos? Ognuno pensa alla sua squadra” Quella di quest’anno è di sicuro una stagione in ascesa per Lando Norris, inglese, classe 1999, che corre con la scuderia McLaren. In passato il suo compagno di team, che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 luglio 2021) Da compagni di scuderia ad avversari sulla pista. Latradella McLaren e Carlosdella Ferrari, è un’altra delle sfide di questa stagione di Formula Uno. I due piloti, amici anche fuori dai circuiti, hanno in comune il grande spirito competitivo. GP del Giappone: tutto da decidere: “La sfida con Carlos? Ognuno pensa alla sua squadra” Quella di quest’anno è di sicuro una stagione in ascesa per, inglese, classe 1999, che corre con la scuderia McLaren. In passato il suo compagno di team, che ...

