La vita di Raffaella Carrà diventerà un film? “Presto ce lo chiederanno”

(Di domenica 11 luglio 2021) Gli omaggi ricevuti, i ricordi condivisi dai colleghi e il clamore suscitato anche al di fuori dei confini italiani dimostrano una cosa:ha lasciato il segno. Un segno indelebile, che nessuno potrà mai cancellare. E chepotrebbe essere raccontato. Stando a quanto dichiarato da Giancarlo Leone, presidente di Apa ed ex dirigente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un'icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese. Il capolavoro di Raffaella Carrà era la sua risata, contagiosa, inimitabile e inconfondibile. Sapeva di vita. L'Italia perde una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti. La scomparsa di Raffaella Carrà per questo Paese è una perdita enorme.

È anche una brava ballerina, durante una puntata ha ricevuto i complimenti diCarrà. Si è ... Bianca e le sofferenze che dovrà portare per tutta laDal carattere forte ed estroverso, la ...Secondo me , un personaggio pubblico deve seminare sorrisi, deve alleggerire il peso della... ne avremmo molto bisogno? invece parlo diCarrà . Parlo, contro la spocchia dell'...Gli omaggi ricevuti, i ricordi condivisi e il clamore suscitato anche all'estero dimostrano che Raffaella Carrà abbia lasciato il segno.Nel 2001 la Carrà si accingeva a preparare il suo primo ed unico Festival Di Sanremo ed arrivava nella sua vita un fulmine a ciel sereno ... Nonostante la grande perdita, Raffaella ha portato fino in ...