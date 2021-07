La tattica dello zio di Saman per rallentare le indagini (Di domenica 11 luglio 2021) Danish Hasnain, accusato di aver compiuto materialmente l'omicidio, aveva detto agli investigatori che per lui la nipote era scappata in Belgio dopo aver mentito ai genitori per riavere i documenti Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 luglio 2021) Danish Hasnain, accusato di aver compiuto materialmente l'omicidio, aveva detto agli investigatori che per lui la nipote era scappata in Belgio dopo aver mentito ai genitori per riavere i documenti

Ultime Notizie dalla rete : tattica dello La tattica dello zio di Saman per rallentare le indagini L'uomo aveva quindi descritto la serata dello scorso 30 aprile, quando la giovane, secondo le sue parole, "è uscita di casa con la valigia, qualcuno è venuto a prenderla in auto, ma non l'ho vista ...

L'uomo aveva quindi descritto la serata dello scorso 30 aprile, quando la giovane, secondo le sue parole, "è uscita di casa con la valigia, qualcuno è venuto a prenderla in auto, ma non l'ho vista ...