La storica discoteca di Crespellano sta per essere demolita: ci suonarono grandi come Dalla, fu set per gli 883 (Di domenica 11 luglio 2021) Lucio Dalla, Loredana Bertè, Ornella Vanoni. Questi e tanti altri grandi artisti si sono esibiti nella storica discoteca di Crespellano sta per essere demolita: le immagini dall'alto hanno dello ... Leggi su bolognatoday (Di domenica 11 luglio 2021) Lucio, Loredana Bertè, Ornella Vanoni. Questi e tanti altriartisti si sono esibiti nelladista per: le immagini dall'alto hanno dello ...

Advertising

BeppeBo1961 : La storica discoteca di Crespellano sta per essere demolita: ci suonarono grandi come Dalla, fu set per gli 883 - NickysBooks : Questo è un po’ un colpo al cuore. E ai miei ricordi adolescenziali La storica discoteca di Crespellano sta per e… - Nutizieri : La storica discoteca di Crespellano sta per essere demolita: ci suonarono grandi come Dalla, fu set per gli 883… - vallmic : @EdicolaElbana La foto restituisce un immagine falsa e distorta del paese e della piazza storica. Non sono luminarie ma luci da discoteca. -