La sceneggiata è finita | Conte e Grillo hanno trovato l' accordo

(Di domenica 11 luglio 2021) Intesa tra l'ex premier e il garante per il nuovo corso del M5S: a breve si voterà online per il nuovo Statuto e il presidente del Movimento

il Giornale

Articolo in aggiornamento Alla fine Giuseppe Conte e Beppe Grillo , dopo un lungo braccio di ferro durato settimane, hanno trovato l'accordo per dare vita al nuovo corso del Movimento 5 Stelle . Ad ...a 5 Stelle: ora Conte torna da Grillo. Disperati tentativi di mediazione E come ... Ma non èqui, perché sono assai note le posizioni pentastellate sulla complicata situazione del ...Intesa tra l'ex premier e il garante per il nuovo corso del M5S: a breve si voterà online per il nuovo Statuto e il presidente del Movimento ...“La solita Italia”. Così l’articolo, pieno zeppo di luoghi comuni, che sta avvelenando la vigilia della semifinale di Euro 2020 tra gli azzurri e ...