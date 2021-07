La resa di Matteo il timido contro Nole il “cannibale”

(Di domenica 11 luglio 2021) Ci ha creduto, ma non fino in fondo. Di fronte aveva il "" del tennis mondiale, ma non nella versione più sfolgorante. Ha vinto un surreale e paralizzante primo set, e ha perso i tre ...

Gazzetta del Sud

Polso il più delle volte rigido quando c'era da giocare il dropshot, slice di rovescio e dritto in spinta " che è il colpo ferale di" spesso corti. Non è stato un match entusiasmante perché ...Ci ha creduto, ma non fino in fondo. Di fronte aveva il "cannibale" del tennis mondiale, ma non nella versione più sfolgorante. Ha vinto un surreale e ...