La nipote: “Nella vita di Vittorio troppi sconvolgimenti, manca poco per farcela” (Di domenica 11 luglio 2021) La lettera di Valentina, la nipote di Vittorio, l’84enne malato che si era rivolto a Bergamonews per chiedere un aiuto economico. Spettabile Redazione di Bergamonews Sono una Vostra lettrice e scrivo per la storia del sig. Vittorio, l’anziano che ha chiesto aiuto per trasferirsi in una nuova casa. Dicevo sono una lettrice… sono anche la nipote di Vittorio, l’uomo discreto e gentile che abita nell’appartamento accanto al mio. Ho avuto il suo permesso prima di inviare questa mail e ringrazio il giornale che ha promosso la raccolta fondi e le persone che hanno fatto le donazioni, accompagnate da parole di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 luglio 2021) La lettera di Valentina, ladi, l’84enne malato che si era rivolto a Bergamonews per chiedere un aiuto economico. Spettabile Redazione di Bergamonews Sono una Vostra lettrice e scrivo per la storia del sig., l’anziano che ha chiesto aiuto per trasferirsi in una nuova casa. Dicevo sono una lettrice… sono anche ladi, l’uomo discreto e gentile che abita nell’appartamento accanto al mio. Ho avuto il suo permesso prima di inviare questa mail e ringrazio il giornale che ha promosso la raccolta fondi e le persone che hanno fatto le donazioni, accompagnate da parole di ...

Advertising

MeNeFrego___ : @LeveHome @AnnaMarchetto3 Il saggio nonno consiglia al nipote adolescente, di studiare, in quanto, una matita, pesa… - AndrewPattone : Frase motivazionale del giorno: 'Un'attività di famiglia è quel rapporto lavorativo in cui uno spacciatore ti consi… - Giuseppe_5823 : @edolo1980 Per me la felicità esiste, dipende da cosa vogliamo per essere felici, io lo sono quando vedo mia nipote… - gigi_mori65 : @AndyRuggeri @Baol74 @makkox @andrea70swb In università, negli ospedali, nella pubblica amministrazione fanno conco… - andrea_doria : @AnnickQuemper Quando comincerà ad entrarvi nella testa che quelli che si sono vaccinati infettano esattamente come… -