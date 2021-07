La missione di Richard Branson e Virgin Galactic nello spazio | oggi la diretta

(Di domenica 11 luglio 2021) La partenza è fissata peralle 15, ora italiana. A bordo dellaanche il fondatore della compagnia,Sir)La partenza è fissata per le 15, ora italiana. Il primo volo commerciale di Unity, così è stato ribattezzato il razzo SpaceShip Two di, porterà tra gli 80 e i 100 chilometri dalla Terra due piloti e altri tre passeggeri, di cui uno è il fondatore della compagnia, il magnate. Un lancio che ...

Prende ufficialmente il via la sfida tra la Virgin Galactic del britannicoBranson e la Blue Origin del fondatore miliardario di Amazon, Jeff Bezos, per portare i ...di nove giorni Una ''...La partenza è fissata per oggi alle 15, ora italiana. A bordo dellaanche il fondatore della compagnia,...Alle 15 ora italiana Richard Branson, fondatore di Virgin Galactic, e altri 8 turisti effettueranno il loro primo volo suborbitale. Il miliardario britannico ...Prende ufficialmente il via la sfida tra la Virgin Galactic del britannico Richard Branson e la Blue Origin del fondatore miliardario di Amazon, Jeff Bezos, per portare i primi turisti in viaggio nell ...