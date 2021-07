La Mano de D10S per l’Argentina e l’Italia. Messi vince la Copa America. Berrettini ed Insigne vogliono conquistare Wimbledon ed Euro 2020 (Di domenica 11 luglio 2021) Una domenica tutta azzurra a Londra. Prima Matteo Berrettini alla conquista del Torneo di Wimbledon ed in serata Lorenzo Insigne alla conquista di Wembley. Un doppio appuntamento con la leggenda (Berrettini che sfida il numero uno del mondo) nel torneo più prestigioso del mondo e con la storia (Insigne contro gli inglesi che solo una volta hanno vinto un titolo internazionale) per Euro 2020. Una giornata particolare cominciata nella notte sudAmericana dove l’Argentina ha violato il Maracanà conquistando la Copa ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Una domenica tutta azzurra a Londra. Prima Matteoalla conquista del Torneo died in serata Lorenzoalla conquista di Wembley. Un doppio appuntamento con la leggenda (che sfida il numero uno del mondo) nel torneo più prestigioso del mondo e con la storia (contro gli inglesi che solo una volta hanno vinto un titolo internazionale) per. Una giornata particolare cominciata nella notte sudna doveha violato il Maracanà conquistando la...

marianogiovi73 : @pisto_gol E stata 'la mano de D10S'. ???? - 1989CAU : Dale D10S...danos una mano !!! #eshoyArgentina - Game_Set_Match_ : @ROI05841958 Hanno girato dei video al Maradona per la cover in lingua napoletana di 'a mano 'e D10s. Per le novità… - Dalla_SerieA : “’A mano ’e D10s', la canzone tributo a Diego Armando Maradona - - salvione : “’A mano ’e D10s', la canzone tributo a Diego Armando Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Mano D10S "'A mano 'e D10s', la canzone tributo a Diego Armando Maradona A trentacinque anni esatti dal famoso goal di Maradona alla nazionale inglese durante i Mondiali del Messico i FOJA hanno pubblicato "' A mano 'e D10S ", versione in napoletano di "(INRI) La mano de Dios" canzone scritta da Alejandro Romero , portata al successo mondiale da Rodrigo e inserita in "Maradona di Kusturica", il documentario ...

