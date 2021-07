La mamma di Berrettini: «In Italia chi fa sport è penalizzato. Dovevamo nascondere le trasferte alla scuola» (Di domenica 11 luglio 2021) La Stampa intervista la mamma di Matteo Berrettini, Claudia. Racconta suo figlio, che sarà impegnato oggi a Wimbledon nella finale, contro Djokovic. Il primo Italiano ad arrivare a questo traguardo. «Matteo da ragazzino era come lo vedete adesso. Non voglio dire introverso, ma più maturo della sua età, molto attento a tutto quello che gli capitava attorno. Ricordo il suo primo torneo, al Tennis Club Panda, a Roma, sulla Nomentana. Era al primo anno da Under 10, e a sorpresa vinse la finale. Nel tie-break che sostituiva il terzo set, il suo avversario toccò una palla destinata fuori prima che toccasse terra, e Matteo glielo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021) La Stampa intervista ladi Matteo, Claudia. Racconta suo figlio, che sarà impegnato oggi a Wimbledon nella finale, contro Djokovic. Il primono ad arrivare a questo traguardo. «Matteo da ragazzino era come lo vedete adesso. Non voglio dire introverso, ma più maturo della sua età, molto attento a tutto quello che gli capitava attorno. Ricordo il suo primo torneo, al Tennis Club Panda, a Roma, sulla Nomentana. Era al primo anno da Under 10, e a sorpresa vinse la finale. Nel tie-break che sostituiva il terzo set, il suo avversario toccò una pdestinata fuori prima che toccasse terra, e Matteo glielo ...

