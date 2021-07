La lezione di Tonali che "umilia" Donnarumma (Di domenica 11 luglio 2021) Il 21enne ex Brescia si lega al club rossonero 3 punge Donnarumma: "Ieri, oggi e domani, grande AcMilan". Tifosi in delirio sui social Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 luglio 2021) Il 21enne ex Brescia si lega al club rossonero 3 punge: "Ieri, oggi e domani, grande AcMilan". Tifosi in delirio sui social

ilgiornale : Il 21enne ex Brescia si lega al club rossonero 3 punge Donnarumma: 'Ieri, oggi e domani, grande AcMilan'. Tifosi in… - DrisaldiMassimo : Sandro Tonali, pur di restare al Milan, si è ridotto lo stipendio. Una lezione di stile a Donnarumma che si nascond… - Alexis47043383 : RT @immune27483301: @gigiodonna1 Ecco un ragazzino che ti ha dato una lezione di vita. Certe cose non hanno prezzo, per il resto c'è il Psg… - immune27483301 : @gigiodonna1 Ecco un ragazzino che ti ha dato una lezione di vita. Certe cose non hanno prezzo, per il resto c'è il… -

Ultime Notizie dalla rete : lezione Tonali La lezione di Tonali che "umilia" Donnarumma Alla fine Sandro Tonali è stato riscattato dal Milan che l'ha pagato poco meno di 17 milioni di euro in totale. Il 21enne ex Brescia ha voluto fortemente restare in rossonero e con un post su Instagram ha ribadito il ...

Milanmania: fiducia per il rinnovo di Kessie. Il Milan di Pioli stupirà ancora Dopo Maignan e Tomori, è toccato a Tonali. Una trattativa complicata, ma il gesto di Sandro che si ... La lezione degli ultimi due anni probabilmente non è stata sufficiente ai critici e agli scettici, ...

Tonali firma e punge Donnarumma su Instagram: milanisti scatenati La frase scelta dal regista per celebrare la firma col club rossonero scimmiotta quella utilizzata dal portiere quattro anni prima: tifosi in delirio.

