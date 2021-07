La lettera di Ceferin per Italia-Inghilterra | “Buona fortuna | godetevi la finale e vinca il migliore”

(Di domenica 11 luglio 2021) Il presidente dell’UEFA Aleksanderha pubblicato unasul sito ufficiale della UEFA, all’interno della quale ha parlato delladi stasera tra. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Dai record di Cristiano Ronaldo nella fase a gironi ai colpi di scena della fase a eliminazione diretta, UEFA EURO 2020 ha divertito e incantato tutti gli appassionati dall’inizio alla fine. Ora è arrivato il momento della verità per le due squadre che disputeranno questa attesissima sfida a Londra, nell’iconico stadio di Wembley. Dopo il successo in ...

tuttocalcionews

Ore 13.00 - La lettera di Ceferin - Il Presidente dell'UEFA Alex Ceferin ha pubblicato una lettera sul sito della federazione, tirando le somme dell'Europeo che sta per concludersi e facendo l'in bocca al lupo alle squadre finaliste. Ecco il testo della lettera: "Dai record di Cristiano Ronaldo nella fase a gironi ai colpi di scena della fase a eliminazione diretta, UEFA EURO 2020 ha divertito e incantato tutti gli appassionati dall'inizio alla fine. Ora è arrivato il momento della verità per le due squadre che disputeranno questa attesissima sfida a Londra, nell'iconico stadio di Wembley."