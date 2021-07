La grandi storie dei vestiti reali. Maxima dei Paesi Bassi, un abito blue royal per diventare regina (Di domenica 11 luglio 2021) La regina Beatrice da un anno meditava di lasciare il trono a suo figlio. Dopo trentatrè anni a capo della monarchia olandese aveva deciso che era giunto il momento di lasciare lo scettro alle giovani generazioni. La notizia dell’abdicazione (che nei Paesi Bassi è prassi non una questione innominabile) fu data in diretta televisiva il 28 gennaio 2013: il 30 aprile successivo, la data in cui si sarebbe festeggiato il tradizionale Giorno della Regina, la sovrana avrebbe passato il testimone al primogenito Guglielmo Alessandro e a sua moglie Maxima, quella donna argentina che nel 1999 aveva stregato un giovane principe in vacanza a Siviglia. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 luglio 2021) La regina Beatrice da un anno meditava di lasciare il trono a suo figlio. Dopo trentatrè anni a capo della monarchia olandese aveva deciso che era giunto il momento di lasciare lo scettro alle giovani generazioni. La notizia dell’abdicazione (che nei Paesi Bassi è prassi non una questione innominabile) fu data in diretta televisiva il 28 gennaio 2013: il 30 aprile successivo, la data in cui si sarebbe festeggiato il tradizionale Giorno della Regina, la sovrana avrebbe passato il testimone al primogenito Guglielmo Alessandro e a sua moglie Maxima, quella donna argentina che nel 1999 aveva stregato un giovane principe in vacanza a Siviglia.

