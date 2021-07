La grande gaffe di Meghan Markle | annunciò di essere incinta alle nozze di Eugenie di York

Leggi su vanityfair

(Di domenica 11 luglio 2021) Meghan Markle mise in imbarazzo il principe Harry rivelando di essere incinta (di Archie) proprio il giorno del royal wedding di Eugenia di York con Jack Brooksbank. Rubando la scena agli sposi. L’episodio, che risale al 12 ottobre 2018, è narrato in un nuovo libro-bomba, l’ennesimo sulla famiglia reale britannica, dal titolo Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor. «Sarebbe stata una gaffe gigantesca anche se non si fosse trattato di un matrimonio reale», scrivono gli autori Andy Tillett and Dylan Howard: «Eugenia e sua madre Sarah Ferguson erano furiose. E il principe Harry in imbarazzo».