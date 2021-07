La gioia in tutta l'Italia per il successo degli Azzurri dopo 53 anni (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - È festa grande da nord a sud per una coppa, quella degli Europei, che mancava dal 1968, quando l'Italia vinse contro la Jugoslavia. Migliaia di persone si sono riversate nelle piazze Italiane dopo la vittoria ai calci di rigore contro l'Inghilterra nel tempio di Wembley. A piazza del Popolo, cuore della Capitale, si esulta con fumogeni colorati, abbracci e grida. L'impresa della nazionale di Roberto Mancini ha tenuto i tifosi incollati agli schermi fino all'ultimo calcio di rigore e ora si vivrà a una notte di festeggiamenti. Dal palco della 'fan zone' i dj che hanno animato i tempi morti della partita ora stanno ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - È festa grande da nord a sud per una coppa, quellaEuropei, che mancava dal 1968, quando l'vinse contro la Jugoslavia. Migliaia di persone si sono riversate nelle piazzenela vittoria ai calci di rigore contro l'Inghilterra nel tempio di Wembley. A piazza del Popolo, cuore della Capitale, si esulta con fumogeni colorati, abbracci e grida. L'impresa della nazionale di Roberto Mancini ha tenuto i tifosi incollati agli schermi fino all'ultimo calcio di rigore e ora si vivrà a una notte di festeggiamenti. Dal palco della 'fan zone' i dj che hanno animato i tempi morti della partita ora stanno ...

Advertising

PaoloGentiloni : Italiaaaa!!! #Bruxelles è meravigliosa, tutta #tricolore. Una gioia pazzesca! - antoclerici : Ci voleva un po' di gioia, di sana festa, di spensieratezza in quest'estate tutta italiana?????????????? - GoalItalia : Tutta la gioia di #Bernardeschi dopo #ItaliaInghilterra ?? - _alaq_ : RT @MimmoRedblack: @RiddleHack1899 L'ansia e la gioia che mi procura il mio club non è paragonabile a nient'altro. Al Milan voglio bene com… - perchesemprerox : Io che continuo a seguire d0nn4rumma su insta solo per la nazionale, consapevole che verrà prontamente unfollowato… -