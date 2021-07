La domenica magica delle finali italiane, in chiaro su Sky (Di domenica 11 luglio 2021) È un appuntamento con la storia quello che attende Matteo Berrettini, primo tennista italiano di sempre ad approdare in finale a Wimbledon, dove oggi alle 15:00 affronterà il numero uno del mondo Novak Djokovic. Un incontro al quale, come annunciato da Sky, tutti i tifosi potranno assistere in diretta e in chiaro su TV8. Un forte segnale di attenzione al Paese da parte della società del gruppo Comcast, che attraverso le parole di Stephen Van Rooyen, CEO Sky Europe, ha ribadito l’impegno e la volontà di continuare a investire nella valorizzazione dello sport italiano: «Abbiamo deciso di rendere disponibile a tutti, in chiaro su TV8, una sfida senza ... Leggi su linkiesta (Di domenica 11 luglio 2021) È un appuntamento con la storia quello che attende Matteo Berrettini, primo tennista italiano di sempre ad approdare in finale a Wimbledon, dove oggi alle 15:00 affronterà il numero uno del mondo Novak Djokovic. Un incontro al quale, come annunciato da Sky, tutti i tifosi potranno assistere in diretta e insu TV8. Un forte segnale di attenzione al Paese da parte della società del gruppo Comcast, che attraverso le parole di Stephen Van Rooyen, CEO Sky Europe, ha ribadito l’impegno e la volontà di continuare a investire nella valorizzazione dello sport italiano: «Abbiamo deciso di rendere disponibile a tutti, insu TV8, una sfida senza ...

